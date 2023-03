La cantante peruana Marisol se solidarizó con los damnificados de la localidad de Lambayeque tras las fuertes lluvias. La 'Faraona de la cumbia' llegó hasta el lugar, junto a sus músicos, con ayuda humanitaria.

"Mami, buenos días, cómo estás mamita linda, cómo va la situación, por qué no te pones a buen "Mi gente hermosa, me encuentro en Íllimo y estamos con toda la gente para que ellos mismos hagan llegar hacia ustedes sus necesidades", se oye a la cantante decir en una transmisión vía Facebook .

Marisol aprovechó la gran acogida que tuvo su transmisión en vivo para hacer un llamado a las autoridades.

"No hay agua, no hay luz... Por favor presidenta y congresistas vengan hasta mi pueblo de Íllimo, la gente lo ha perdido todo, sus casas y sus sembríos. Ellos dicen que andan cocinando con agua de la lluvia y eso no puede ser posible", dijo.