Greeicy canta a las 'madres coraje' en su próximo disco Yeliana

08/07/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La esposa de Mike Bahía, la talentosa cantante y actriz colombiana Greeicy Rendón, se encuentra a punto de estrenar su tercer disco llamado 'Yeliana'. En esta, nueva entrega rendirá un tributo especial a las 'madres coraje' por su constante lucha en sacar adelante a sus hijos.

Merecido tributo

La artista caleña señaló que el nuevo álbum narra la historia de la mujer luchadora y ejemplo de sacrificio.

"Esa es la historia de muchas mujeres, madres solteras que tienen un montón de sacrificios y que aún así siguen saliendo adelante", según información de EFE.

Greeicy al ser consultada sobre su inspiración para componer los sencillos de este nuevo disco, aseveró que se basó en los testimonios de muchas mujeres que le confiaron sus historias.

"Me apoyé en las historias que me contaban todas estas mujeres y compartían su intimidad conmigo. Además, lo podía entender y lo podía transmitir, porque yo lo estaba viendo", afirmó.

"Ha sido mirarlas, verlas cómo lo viven, mirarme, inspirarme con ellas y ellas conmigo", agregó.

"Yeliana somos todas"

Yeliana es el segundo nombre de Greeicy y de este se ha valido para componer los sencillos de su nuevo material discográfico. La problemática social de las madres solteras fue el ingrediente perfecto para llevar a cabo esta nueva producción musical.

"Yeliana somos todas esas mujeres que nos hemos demostrado a nosotras de qué somos capaces", indicó para EFE.

El video "Zha" que es el quinto de este disco y muestran a la colombiana en el papel de Yeliana una joven que se enamora de alguien y que queda embarazada. Posteriormente sufre el abandono de su pareja y termina ejerciendo su rol como madre soltera.

Cabe precisar que su experiencia en la maternidad fue determinante para que salga a luz este nuevo álbum musical, ya que antes no hubiera tenido el empuje y el matiz necesario para transmitir un mensaje de superación y valor del rol de ser mujer y madre.

"Siento que al final la vida es perfecta y (el álbum) se pospone porque tenía que ser en el momento que fue", acotó.

Del disco que lleva su segundo nombre, ya han visto la luz algunas canciones como las siguientes: "Que me quiera", "I try for you", "Lokita", "Química" y, el día de hoy, "Yeliana".

De esta manera, la cantante Greeicy Rendón se ha dispuesto a rendir tributo a las mujeres que han asumido el rol de madres solteras, puesto que, es un ejemplo de valor y lucha constantes. Las 'madres coraje' son el eje central de su nueva producción: 'Yeliana'.