¡Harto! Erick Elera reafirma que no tiene ampay con Melissa Paredes: "Están sacando cosas que no saben"

El regreso de 'Magaly TV, La Firme' sigue sacando chispas en el mundo de la farándula. Y es que se rumoreó que Erick Elera tendría un fulminante ampay junto a Melissa Paredes, quien, por unos días, terminó su relación amorosa con Anthony Aranda. Ante ello, el actor volvió a mostrarse sumamente fastidiado.

El ocurrente 'Joel Gonzáles' de 'Al Fondo Hay Sitio' utilizó las redes sociales para reiterar que no le fue infiel a su actual pareja, la bailarina Allison Pastor con quien tiene un hijo.

Así pues, en medio de los fuertes rumores que vinculan al popular 'Cara de pez' con Melissa Paredes, Pastor Romero compartió una fotografía en la que se luce sumamente contenta al lado del actor peruano y el pequeño hijo que tienen en común.

Con ello, la exparticipante de 'El Gran Show' buscó reafirmar que su familia está más unida y fuerte que nunca; sin embargo, una gran cantidad de usuarios no pudieron dejar pasar la publicación sin antes comentar negativamente.

Pese a este tipo de comentarios, hubo otro grupo de usuarios que respaldaron a Elera: "Pero qué gente, por Dios. Ya están sacando cosas que no saben. Solo se dejan llevar por lo que escuchan o ven, déjenlo tranquilo. Más le malogran su foto con sus comentarios estúpidos", dijo una seguidora.

En seguida, el hijo de 'Charito' no dudó en agradecer a la usuaria por haberlo respaldado ante el mar de comentarios negativos que dejaron hacia su persona.

El tiktoker Ric La Torre utilizó su plataforma digital para informar que Erick Elera se encontraba bastante fastidiado por el fuerte rumor que lo apuntaba como el protagonista de un ampay de infidelidad con Melissa Paredes.

"Salió un Tiktok de que Erick Elera y Melissa Paredes serían los protagonistas del ampay de Magaly de este lunes, y la verdad es que no. A mí me cuentan que Erick terminó bastante molesto por ese TikTok, así que tiktoker que lanzó esta información posiblemente llegues a tribunales. Eso no lo sabemos, pero podría pasar", señaló el creador de contenido.