Milett Figueroa no descarta sus planes de casarse con Tinelli: "Con el amor de mi vida"

12/03/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Milett Figueroa vuelve a ser el centro de atención tras no dudar en salir a desmentir los rumores de una posible ruptura amorosa con Marcelo Tinelli e incluso asegurar que se encuentran más felices que nunca.

¡Niega separación!

La modelo peruana se mostró sorprendida ante las constantes interrogantes que giran en torno a su relación con el conductor argentino y durante una entrevista con Giancarlo Cossio, afirmó que hoy más que nunca se encuentra totalmente enamorada de Tinelli.

Figueroa aseguró que el popular 'Cabezón' es su complemento, y que como cualquier pareja siempre aprenden uno del otro, y que están en "una etapa de la relación que recién están comenzando, aunque tengan ya bastante meses".

La exchica reality también explicó que la razón por la cual no ha compartido contenido junto a Marcelo Tinelli y que fue el detonante para que se comenzaran las especulaciones en los últimos días es por su deseo de preservar la privacidad de su relación amorosa.

"Siempre trato de no comentar cosas. Estos días no hemos subido cosas, y es como que te dicen: ¿Sigues con Marcelo? ¿Estás con él? ¿Por qué no publican? Adoro que los fans siempre estén pendientes, pero yo no soy una persona que comparta mi vida todo el tiempo, pero sí trato de estar conectada a mis redes sociales", manifestó Milett.

¿Se viene la boda?

Otro de los temas de los que decidió romper su silencio fue sobre el sorprendente anillo de diamantes que le regaló su pareja, y que encendió la alerta de que estarían pronto a darse el sí en el altar. Según Milett, solo se trataría de un detalle más que su pareja siempre le da, por ser un hombre cariñoso con ella y siempre estar pendiente de lo que le preocupa o interesa.

"Es un detalle, es hermoso. Me lo dio después de Navidad. Él siempre tiene detalles conmigo, le encanta verme feliz, es una persona que comparte mucho lo que me gusta, y a mí me gusta ser tratada bien, con amor. Me gusta sentirme apreciada", comentó.

Además, indicó que no descarta la idea de poder casarse con "el amor de su vida" y que incluso le gustaría poder formar una familia junto a él más adelante porque ahora desea enfocarse en su carrera artística y cumplir algunos de sus proyectos que se viene fijando desde que se encuentra en Argentina.

"¿Con el amor de mi vida? Obviamente me gustaría casarme. (...) Más adelante me encantaría (tener hijos), pero primero tengo unos proyectos en mente. Antes de ser mamá, quiero sentirme completa en todos los sentidos, no solamente con mi pareja. Quiero sacar unos proyectos y ahí recién pensar en ser mamá", explicó Milett con una sonrisa.

Marcelo molesto con rumores

Por su parte, el conductor argentino, Marcelo Tinelli, no pudo ocultar su molestia y decidió confesar que todo está bien en su relación con Milett e incluso decidió subir una foto donde se los ve juntos en un día de playa y escribió: "Sábado con Milett (y un corazón rojo)", a lo cual, la modelo respondió con un "mi amor".

De esta manera, Milett Figueroa decidió romper su silencio y afirmar que está profundamente enamorada de Marcelo Tinelli y que su relación permanece sólida, a pesar de las especulaciones que sugieren lo contrario, y que incluso no descarta la idea de casarse en un futuro con él.