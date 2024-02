Tony Succar dedica emotivo mensaje a su madre Mimy Succar por los Grammy: "Eres ganadora para mí"

Tony Succar aprovechó sus redes sociales para dedicarle un emotivo mensaje a su madre Mimy Succar al saber que no logró obtener un Grammy como 'Mejor Álbum Latino Tropical Tradicional', tratando de demostrarle el orgullo que siente por verla disfrutar de la música y ser nominada a esa categoría en un premio tan importante a nivel internacional, celebrada en Los Ángeles, California.

A través de una historia subida en su cuenta de Instagram, el percusionista escribió que continuará haciendo música para su madre hasta que ella lo desee y que a pesar de que el premio se lo terminó llevando Rubén Blades con el álbum 'Siempre: 45° aniversario', siempre estará orgulloso de ella, quien supo sacarlo adelante, a él y su familia, con todo su esfuerzo.

Además, momentos antes de la ceremonia, el exjurado de 'La Voz Perú' compartió un video donde se ve a su madre muy emocionada por recibir la medalla de nominación del Grammy, al igual que ver el rostro de su padre, quien no pudo contener quebrarse en un momento tan especial para su familia.

"Hoy recibimos las medallas de nominación del Grammy, y ver la reacción de mi mamá y mi papá me emocionó mucho. Muchas cosas pasaron por mi cabeza, décadas de sacrificio, sueños que para ellos tal vez pensaban ya no eran posibles... pero una vez más me di cuenta que Dios está allí", expresó Tony Succar.