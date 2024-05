¡Impactó! Andrea San Martín luce totalmente renovada tras someterse a 'retoquito'

¡En su mejor momento! No es novedad que Andrea San Martín se someta a diversos tratamientos para mantenerse regia y conservar su escultural figura. Luego de haber perdido algunos kilitos, ahora la empresaria quiso enfocarse en su rostro y sorprendió al mostrar los resultados del último 'retoquito' que se ha realizado.

A través de sus redes sociales, la empresaria contó que decidió volver a someterse a un cambio físico en su imagen, anteriormente ya lo había hecho por lo que consideró que ya era hora darse un gustito.

La influencer, Andrea San Martín, hace unos meses, impactó a todos sus seguidores al lucir una figura de infarto luego de haberse sometido a un procedimiento estético. Esta vez, se realizó una micropigmentación en los labios.

Al inicio, la empresaria asustó a sus fans ya que no se dejaba de tapar los labios en sus historias, sin embargo, mostró los resultados a pocos minutos de haberse sometido a la micro pigmentación.

" El año pasado me la hice y me la pedí en un tono súper natural . Al inicio queda más intenso como cuando te haces las cejas y después de unos días queda el color natural", escribió Andrea.

Sin embargo, lo que causó impresión fue cuando Andrea quiso enseñar como habían quedado sus labios, pero, sus esfuerzos eran en vano ya que a duras penas podía hablar por el hinchazón de la anestesia.