Jackson Mora exigía a su community manager redactar mensajes románticos para Tilsa Lozano

El reconocido deportista Jackson Mora ha sido acusado de exigir a su community manager que redactara mensajes románticos destinados a su esposa, Tilsa Lozano. Estas revelaciones difundidas en "Magaly TV, La Firme" han generado sorpresa y controversia.

En una reveladora entrevista con el programa "Magaly TV, La Firme", Claren Anderson, excommunity manager de Jackson Mora, rompió el silencio y expuso los maltratos y amenazas que recibió por parte del reconocido deportista.

Claren Anderson decidió hacer pública esta situación tras sufrir agresiones verbales y la negativa del boxeador a pagarle sus derechos laborales.

Durante la entrevista, Claren Anderson compartió detalles íntimos sobre su relación laboral con Jackson Mora, que se extendió por ocho años. Sorprendentemente, reveló que era el encargado de escribir las dedicatorias a la esposa del boxeador, Tilsa Lozano.

El excommunity manager mostró pruebas contundentes, incluyendo capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp, donde Jackson Mora le solicitaba redactar los mensajes para luego publicarlos en redes sociales como si fueran de su autoría.

"Me pedía hacer unas dedicatorias que eran para su mujer, para su esposa. No los escribía él, los hacía yo", reveló Claren Anderson mientras mostraba los chats como evidencia.

Incluso, Jackson Mora felicitaba al comunicador por su trabajo. En los mensajes también se observaban respuestas de Tilsa Lozano, quien creía que los textos eran escritos por su esposo.

"¡Ya me di cuenta de que escribes mucho mejor de lo que hablas! Esa es tu forma de comunicación. Escríbeme siempre, nunca dejes de hacerlo porque lo siento dentro mío, en mi alma", respondía la ex 'Vengadora'.

Sin embargo, la relación laboral entre Anderson y Mora dio un giro drástico cuando el periodista solicitó el pago correspondiente por sus servicios. En lugar de recibir una respuesta adecuada, fue hostigado y recibió insultos por parte del boxeador.

"Oe, hue***, no me estés jo*** porque al toque te mando a la reco***. Ahora estoy volando, no me jo***", fue la respuesta amenazante de Jackson.