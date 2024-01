Jaime Bayly destruye a Ricardo Gareca: "Hay códigos y lealtades que no se pueden romper"

El pase de Ricardo Gareca a la selección chilena generó mucha polémica y opiniones divididas en los hinchas peruanos, así como en las figuras públicas de nuestro país. En medio de esto, el escritor Jaime Bayly se sumó a la trifulca y llamó desleal al 'Tigre'.

En un video publicado en su canal de YouTube, titulado "Historia de una traición", el también periodista afirmó que Ricardo Gareca ha traicionado los hinchas peruanos violando los códigos y lealtades que existen en la vida y en el fútbol.