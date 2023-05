'Cuto' Guadalupe y la vez que llamó "serrano pezuñento" a Johan Fano durante un altercado

17/05/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

De vez en cuando, Luis 'Cuto' Guadalupe estuvo envuelto en escándalos mediáticos que remecían la farándula local. En 2013, por ejemplo, el exfutbolista fue tildado de racista tras un fuerte altercado con su colega huanuqueño Johan Fano.

El altercado del 'Cuto' Guadalupe y Johan Fano

En el año 2013, Johan Fano y Luis 'Cuto' Guadalupe estuvieron a punto de llegar a un enfrentamiento físico después de la victoria de León sobre Real Garcilaso.

En este entonces, el conductor de "La fe de Cuto" dijo que Johan Fano "se le corría como una rata" y que "era un serrano pezuñento". Estos comentarios racistas desataron la indignación de muchos peruanos y sobre todo del huanuqueño.

"Del único incidente del que me arrepiento es el de la expulsión. Lo que pasó con este tipo me parece raro, dijo que hablé mal de él, pero cada uno dice las cosas de acuerdo al nivel de cultura que tiene y ¿qué se puede esperar de él?", señaló Fano.

"Sí, soy serrano, bien serrano y me siento orgulloso de serlo. Si él dice que es un tema persona, aquí lo afrontamos, para mí queda en campo", agregó.

A pesar de todo, Johan Fano no tomó medidas legales contra 'Cuto' Guadalupe porque no se había sentido agraviado. "Yo no me siento agraviado, no voy a poner ninguna demanda. Soy serrano y orgulloso, quizás hay alguien que es canadiense o no sé", sentenció.

'Cuto' Guadalupe negó ser racista

El exfutbolista 'Cuto' Guadalupe negó rotundamente las acusaciones de racismo luego de que llamó "serrano pezuñento" a Johan Fano durante el altercado que tuvieron.

"Yo no soy racista. No agredí ni a los policías ni a la prensa, porque si hubiera sido así yo reconozco como hombre que soy y asumo si me equivoqué", declaró el 'Cuto' en América Noticias.

"Ahora van a decir que soy racista... ¿Él no es cholo? ¿Yo no soy negro? ¿Cuál es el tema? A mí no me vengan con un tema de racismo. Él me puede decir negro y ¿cuál es el problema?", añadió.

Los roces empezaron cuando militaban en Universitario

Después de las imágenes que mostraron al 'Cuto' Guadalupe extremadamente enfadado e intentando agredir a Johan Fano, ofreció una explicación sobre el motivo detrás de su comportamiento.

"Yo tengo un tema personal con él desde que estaba en la 'U'. En la cancha habló un montón de cosas y yo fui a buscarlo al camarín", manifestó Luis Guadalupe a un medio local.

"Esto viene de hace mucho tiempo, cuando me lo he cruzado fuera de la cancha, se ha corrido como una rata", añadió.

Aunque la intervención policial impidió que Luis Guadalupe alcanzara a Johan Fano, el popular 'Cuto' expresó su deseo de encontrarse nuevamente con el exdelantero huanuqueño en el futuro.

"Espero encontrármelo, tengo que hablar con él de hombre a hombre y quiero que así como habla en la cancha, me lo diga solo y no me voy a quedar tranquilo, no voy a permitir que nadie me falte el respeto", señaló.

Es importante señalar que los indignantes calificativos de Luis 'Cuto' Guadalupe' hacia Johan Fano desataron una ola de críticas de los usuarios de las redes sociales, quienes no toleraron los comentarios racistas.