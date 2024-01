Jonathan Maicelo y su reflexión tras denuncia por agresión de Samantha Batallanos: "Acabé el año con errores"

Jonathan Maicelo compartió un mensaje reflexivo para recibir el nuevo año 2024 de la mejor manera, tratando de dejar de lado y en el pasado su polémica relación con la modelo Samantha Batallanos, quien lo denunció por agredirla física y psicológicamente, en una comisaría de San Isidro.

Como se recuerda, el 8 de diciembre, la exreina de belleza sorprendió a todos por acudir hasta una instancia policial para mostrar las pruebas de un presunto ataque que recibió por el boxeador dentro de un taxi y afirmar que su relación "era un infierno" lleno de constantes escenas de celos. Además, expresó que se quedó callada por mucho tiempo porque "estaba cegada de amor".

"Sentí incluso que eso no era nada malo. Yo estaba cegada por amor, me enamoré a tal punto que no me di cuenta que empecé a normalizar estos tratos de violencia verbal, sobre todo, porque empezó con eso y en mi afán de no perderlo empecé a perdonar", comentó en una entrevista en 'Magaly TV: La Firme'.