Samantha Batallanos se entera EN VIVO que su 'nuevo galán' tiene denuncias por agresión: "Ten cuidado"

Magaly Medina estaba entrevistando a Samantha Batallanos para que de más declaraciones sobre su 'nuevo galán', sin embargo, la periodista sorprendió a la modelo al contarle que dicho sujeto cuenta con denuncias por agresión.

En una reveladora entrevista en "Magaly TV La Firme" el 19 de diciembre, Samantha Batallanos, exMiss Perú, se enfrentó a una impactante verdad sobre su 'nuevo galán' en una experiencia transmitida en vivo. La modelo había sido invitada al programa para abordar su pasado de violencia con Jonathan Maicelo, pero la atención se desvió hacia su reciente compañero sentimental, Luis Zapata García.

El escándalo comenzó cuando Magaly Medina, la conductora del programa, mostró imágenes del 18 de diciembre donde Batallanos se encontraba disfrutando con amigos, incluso compartiendo un beso con uno de ellos. Al confirmar que este hombre era un exnovio y amigo cercano que la apoyaba en momentos difíciles, la modelo no esperaba el giro impactante que Magaly le tenía preparado en vivo.

Resulta que Luis Zapata García, el nuevo interés amoroso de Batallanos, enfrenta denuncias por agresión física de su expareja en 2015, acusaciones que incluyen lesiones, secuestro y tentativa de homicidio según un parte policial. La reacción de Samantha fue de total sorpresa, ya que ella misma no estaba al tanto de este oscuro historial.

Magaly Medina no dudó en poner en alerta a Batallanos: "En el 2015, él ha tenido una denuncia de una ex pareja suya que lo denuncia por lesiones, secuestro y tentativa de homicidio, según el parte policial. Y mira, lo vemos ahí con Mario Irivarren, parece que es muy amigo de algunos 'Guerreritos'. Pero, como te digo, esto fue en el 2015, es un parte policial, pero siempre hay alertas, llamadas a veces cuando uno no se cura, cuando uno no ha logrado desterrar muchísimos patrones, podemos seguir atrayendo el mismo tipo de gente. Y cuidado, solo es cuidado."

Samantha, visiblemente sorprendida, se vio obligada a reflexionar sobre la información recién revelada en vivo. La modelo, quien había elogiado públicamente a Zapata García por su apoyo incondicional, se encontró ante una verdad incómoda que la audiencia no pudo pasar por alto.

Este episodio deja al descubierto la complejidad de las relaciones y la importancia de conocer el pasado de quienes entran en nuestras vidas. La reacción en tiempo real de Samantha Batallanos ante la revelación impactante agrega un giro inesperado a su historia, demostrando que la realidad a veces supera la ficción, incluso en el mundo de la farándula.