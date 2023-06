¡Juntas pero no revueltas! Vanessa López y Gabriela Alava salen de fiesta y se olvidan de Jean Deza

01/06/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

En la última edición del programa de Magaly Medina, se dio el esperado encuentro de Gabriela Alava y Vanessa López en una discoteca del distrito de Barranco, según ellas se encontraron de casualidad y no tuvieron ninguna conversación sobre el ex de ambas, Jean Deza.

Lejos de decirse lo que manifiestan tras de cámaras, las influencers decidieron celebrar y pasar la noche juntas de fiesta e incluso se fueron a tomar desayuno saliendo del lugar.

Como si nada hubiera pasado

Como se recuerda, ambas señoritas fueron pareja del futbolista Jean Deza, supuestamente, al mismo tiempo. Tanto Gabriela como Vanessa se disputaban quién habría sido la 'oficial' del jugador del Cienciano.

La ex de 'Tomate' Barraza, declaró a las cámaras de Magaly Tv la Firme sobre el encuentro que tuvo con Gabriela.

"Coincidimos con un amigo que tenía un box el era amigo tipo de las dos yo estaba ahí y volteé y ella llegaba y ya normal, ni siquiera el momento fue tenso ni nada todo fresh", dijo López.

Asimismo, Vanessa López afirmó que esa noche no hablaron del jugador de fútbol e incluso le pidió disculpas a la modelo por todas las palabras que dijo en contra de ella.

"No hemos hablado de él (Jean Deza) para nada [...] Si le pedí disculpas, a mi no me hace más ni menos pedir disculpa", afirmó.

A doble 'cachete'

Esa misma noche, Jean Deza también llegó a la discoteca de Barranco pero solo por media hora, la 'Urraca' supone que se asustó al ver juntas a sus ex's.

Mediante llamada una reportera de Magaly le pregunto al jugador su opinión sobre este suceso.

"¿Que tengo que ver yo si las dos han estado juntas?. Tú llegaste a barranco bar y te fuiste. ¿Tú me has visto ahí ? Para que me llamas si tienes imágenes yo tengo que dormir temprano", fue la conversación que sostuvo la reportera con Deza.

Asimismo, según las fuentes de Magaly Medina, Jean Deza fue a visitar el pasado lunes, 22 de mayo, a la ex de 'Tomate' Barraza.

"¿Haz estado buscando a Vanessa?. Oe yo no tengo nada que ver con esas dos señoritas. Pero si el lunes pasado la fuiste a buscar y luego te fuiste a comer ceviche con Gabriela. Si ella supuestamente dice que yo la he buscado que muestre pruebas entonces. ¿Te fuiste donde Gabriela a comer ceviche? . Ustedes tienen tantas historias bonitas ¿Por que no hacen una novela conmigo?", continua la conversación.

De esta manera, Jean Deza se pronunció acerca del encuentro de Gabriela Alava y Vanessa López en una discoteca de Barranco donde se les ve 'juergueando' juntas.