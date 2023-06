Jean Deza humilla a reportera de Magaly: Consíguete otro trabajo donde tu mamá se sienta orgullosa

01/06/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Magaly Medina instruyó a su equipo de trabajo para que se pusieran en contacto con Jean Deza y le hicieran varias preguntas acerca de su situación actual después de ser apartado del club Cienciano. Sin embargo, nadie anticipó que el jugador haría comentarios inapropiados hacia la reportera que realizó la llamada.

La deplorable actitud de Jean Deza

Jean Deza lanzó fuertes ataques contra una reportera del programa "Magaly TV, La Firme" que lo contactó para hacerle preguntas sobre sus polémicas relaciones con Gabriela Alava y Vanessa López, quienes recientemente fueron vistas juntas en una discoteca, aparentemente habiendo superado sus diferencias debido a su vínculo con el futbolista.

La situación se volvió tensa cuando la reportera interrogó al exjugador del Cienciano sobre sus exparejas, lo que provocó una reacción agresiva por parte del futbolista. Jean Deza, notablemente molesto, insultó y menospreció a la periodista, afirmando que nunca ganaría la cantidad de dinero que él posee.

"Si es que la estoy buscando, que a la otra la estoy buscando, que las dos se juntaron. ¿A qué quieres llegar? A que te pague Magaly 200, 300 dólares, porque con eso eres feliz, si tú no llegas con información, no te pagan", dijo Jean Deza.

Además, denigró la profesión de la comunicadora, insinuando que sus padres no estarían orgullosos de la carrera que ha elegido. "¿No puedes conseguir otro trabajo donde tu mamá se sienta orgullosa? Mi papá se siente muy orgulloso porque yo le pude comprar una casa siendo futbolista. Yo vivo mejor que tú", respondió.

"No sabes lo que es ganar plata en tu vida y no sé si Dios te dará la oportunidad de ganar plata algún día, que espero, por eso haces este trabajo. Yo gano diez veces, 15 veces más de lo que tú ganas", agregó.

La reportera se defiende

Después del ataque verbal, la comunicadora le recordó a Jean Deza que está sin trabajo, ya que el club Cienciano anunció su salida de la institución. "El Club Cienciano ha decidido finalizar su vínculo contractual con los futbolistas Jean Deza Sánchez y Mathias Carpio Ferro, quienes formaban parte del plantel del 2023″, dicta el comunicado.

Finalmente, el futbolista también arremetió contra Magaly Medina, argumentando que la conductora siempre habla negativamente sobre él. "La señora qué no ha dicho de mí, hasta me ha faltado el respeto. ¿Cuándo tú has leído algo que yo he puesto diciéndole bocona, fea? Ella nunca se va a referir bien de mí. Lo único que falta es que me diga drogadicto", dijo.

Recordemos que Magaly Medina viene lanzando duras críticas contra el futbolista Jean Deza, debido a las deplorables y polémicas actitudes del exfutbolista del Cienciano.