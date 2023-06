Reportera de Magaly se defiende de ataques de Jean Deza: "Tengo trabajo y tú no, esa es la diferencia"

01/06/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Durante la más reciente emisión de "Magaly TV, La Firme", Magaly Medina presentó una conversación tensa entre el futbolista Jean Deza y una reportera del programa de entretenimiento.

Lo que inicialmente iba a ser una declaración se convirtió en un ataque por parte de Jean Deza, quien tuvo comentarios despectivos hacia el trabajo y la familia de la periodista. Sin embargo, ella no se dejó menospreciar y respondió enérgicamente. Magaly Medina, por su parte, rechazó firmemente estas declaraciones y defendió a su colaboradora.

Reportera de Magaly no se quedó callada

Durante la llamada telefónica, Jean Deza mostró un tono de superioridad y expresó su opinión hacia la reportera. "Busque otro trabajo, en el que sus padres se sintieran orgullosos, que gana de 10 a 15 veces más de lo que ella gana, y que por ello ha podido comprar una casa a sus padres siendo futbolista".

"No sabes lo que es ganar plata en tu vida y no sé si Dios te dará la oportunidad de ganar plata algún día, por eso haces este trabajo", expresó Jean Deza.

Ante esto, la periodista de Magaly decidió no quedarse callada y le respondió. "Al menos, yo tengo trabajo y tú no, esa es la diferencia". Sin embargo, Deza no dio su brazo a torcer y replicó: "No, pero me alcanza para vivir y tengo lo que tú ganas sin trabajar hasta que consiga otro".

Magaly Medina defiende a su reportera

La conductora de espectáculos, Magaly Medina, no dudó en respaldar a su colaboradora, manifestando su satisfacción con su trabajo y señalando la actitud arrogante de Jean Deza. "Nosotros sabemos que a él no le afecta (los ataques)", sostuvo.

"O sea, a qué grado de soberbia hemos llegado cuando todos en el Perú sabemos que Jean Deza en algún momento tenía alguna expectativa de jugar en algún equipo de las grandes ligas o en el extranjero (...), pero nunca salió de la mediocridad del fútbol de acá. De los grandes equipos no permaneció por su indisciplina, por no saber manejar su vida, su vida desordenada hizo que ahora terminara la carrera de Jean Deza", agregó.

Recordemos que el pasado 17 de mayo, Cienciano del Cusco anunció a través de sus redes sociales que los jugadores Jean Deza y Mathías Carpio no continuarán en el equipo dirigido por Leonel Álvarez. Esta determinación del club fue tomada por la directiva durante la fase final del Torneo Apertura.