Karen Schwarz celebró su cumpleaños en grande con la asistencia de Brunella Horna, Richard Acuña y otros famosos

La reconocida expresentadora de televisión, Karen Schwarz, decidió celebrar de manera espectacular su 40 cumpleaños, sorprendiendo a sus seguidores con una fiesta llena de lujo y glamour. A través de sus redes sociales, compartió emocionantes momentos de esta celebración que contó con la presencia de destacadas figuras de la farándula peruana, como Katia Palma, Maricarmen Marín, Richard Acuña, Brunella Horna, y otros famosos.

A pesar de que inicialmente Karen Schwarz no planeaba festejar sus 40 años, a tan solo 5 días de la fecha, tomó la decisión junto con su esposo Ezio Oliva de organizar una celebración que dejó a todos maravillados. La pareja no escatimó en gastos para garantizar una experiencia inolvidable.

La ambientación del evento fue imponente, con una profusión de globos dorados y blancos que crearon un ambiente festivo y elegante. Un llamativo letrero luminoso con el número 40 destacaba en la decoración, simbolizando la entrada a una nueva década llena de éxitos y alegrías. La pareja logró crear un espacio que reflejaba no solo la celebración de un cumpleaños, sino un auténtico acontecimiento social.

El entretenimiento estuvo a cargo de un talentoso DJ que mantuvo la energía en la pista de baile durante toda la noche. Además, se dispuso de una barra libre que permitió a los invitados disfrutar de cócteles personalizados a su gusto. La lista de invitados incluyó a personalidades como Katia Palma, Adolfo Aguilar, Maricarmen Marín, Brunella Horna, Richard Acuña, Magdyel Ugaz y Cathy Sáenz, quienes compartieron risas y bailes con la cumpleañera.

Es importante destacar que en una entrevista concedida en noviembre de 2023 a 'Día D', Karen Schwarz abordó temas más íntimos, como la posibilidad de infidelidad en su matrimonio con Ezio Oliva. Con sinceridad, expresó que no descarta la posibilidad, reconociendo la complejidad de las relaciones y la importancia del respeto y la admiración mutua.

"Yo no me ciego a decir que Ezio no me pueda ser infiel o que yo le pueda ser infiel, eso está en el día a día. Jamás diría que no (pasaría una infidelidad)", dijo en inicio con la voz entrecortada.

"Yo le he dicho que se quede conmigo porque es feliz. Yo no quiero un hombre a mi lado que no me admire, que no me quiera, que no me respete. Prefiero que me diga que no me ama a enterarme de que lo nuestro se murió", agregó.