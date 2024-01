Tony Succar preocupa a sus fanáticos tras ingresar al hospital: "El cuerpo te pasa factura"

Tony Succar preocupó fuermente a sus fanáticos más fieles al publicar una serie de fotografías donde se le pudo ver internado dentro del hospital.

El peruano, nominado a los Grammy 2024, compartió este material la madrugada del presente domingo, donde se le pudo ver ingresando al recinto de salud, y hasta postrado en una camilla con una mascarilla puesta.

Para calmar a sus fans, Succar explicó los motivos por los que fue internado.

"Estoy en el hospital ahorita, no creo que será nada grave. Decidí venir porque tengo pánico. He visto tantas cosas que es mejor prevenir. He estado tomando unas pastillas por una inflamación en la espalda después de que me caí, pero me comenzó a salir algo en la pierna. Intenté llamar al doctor desde la oficina, no contestaba. No sé si es una reacción alérgica a las pastillas que he estado tomando. Es raro", indicó el percusionista en un video.