¿Sonia Morales encontró el amor? Folclórica presenta a su 'novio' estadounidense: "Para el amor no hay edad"

17/12/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La reconocida cantante folclórica Sonia Morales ha dejado boquiabiertos a sus seguidores al presentar a través de sus redes sociales a su supuesto nuevo novio, un ciudadano estadounidense con habilidades multifacéticas. La noticia ha desatado sorpresa y expectativa entre los internautas, quienes no han tardado en felicitarla por este inesperado anuncio.

¿Realmente está enamorada?

En la publicación de Facebook, Sonia Morales revela detalles sobre su misterioso enamorado, un hombre exitoso que se desempeña como abogado, capitán aéreo y marino. La cantante comparte que lo conoció hace más de cinco años durante un viaje a Francia, destacando sus cualidades como una persona detallista, noble e inteligente.

"Queridos amigos, Les presento a mi novio Americano, multi oficios, abogado, capitán de nave aéreo y marino. Lo conocí hace más de 5 años en mi viaje a Francia y es una bella persona detallista, noble e inteligente ... y quiero darles la noticia yo misma, que el quiere casarse conmigo, la verdad a mis años ya no había pensado en esa posibilidad, pero creo que para el amor no hay edad", dijo.

Sin embargo, surge un dilema: su novio desea llevarla a vivir a Estados Unidos, un paso que Sonia Morales no está segura de dar. "Lo que me da pena es que él me quiere llevarme a vivir a los Estados Unidos , la música es parte de mi vida, también amo a mi patria y a mi familia, pienso que si él me ama tiene que venir a vivir conmigo aquí al Perú", agregó.

¿Todo fue una broma?

Tras el impacto inicial entre los seguidores, Sonia Morales revela que todo se trató de una broma elaborada para medir la reacción de su audiencia. A pesar de conocer al hombre de la foto, la cantante enfatiza que no mantiene una relación con él y que la noticia sobre un posible matrimonio fue una estrategia para generar expectativa entre sus seguidores.

"Y si han leído hasta aquí es porque les gusta la lectura, no es que que sean curiosos al igual que yo jajajajajajaja mentira amigos es una broma me gusta el hombre Peruano trabajador, inteligente y sincero. Que tengan un lindo día mis queridos amigos los quiero mucho y gracias por el cariño que siempre me brindan incondicionalmente", aclaró.

Mensajes de humor

Sonia Morales, al final de su publicación, aclara la verdadera naturaleza de su anuncio, despejando las dudas de quienes llegaron hasta el final. Expresa su aprecio por el cariño incondicional de sus seguidores y, con un toque de humor, solicita la ayuda de su audiencia para encontrar a un hombre trabajador, inteligente y sincero con la esperanza de casarse algún día.

"Mis queridos amigos, me da mucha alegría saber que me tienen estimación, aún tengo la esperanza de casarme algún día, por qué el tren ya se me va, si conocen a un hombre trabajador , inteligente, viudo, divorciado, o solterón pasen la voz por favor jajajajajajaja", finalizó.

Sonia Morales demuestra su capacidad para sorprender a su audiencia y mantenerlos en vilo. Aunque inicialmente presentó a su 'nuevo novio estadounidense', la folclórica revela la realidad detrás de la noticia, dejando a sus seguidores entre risas y aliviados por la aclaración. Con su característico sentido del humor, cierra la puerta a un supuesto romance internacional y abre espacio para la complicidad con sus admiradores.