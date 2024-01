Koky Belaunde fue internado de emergencia y pasó por una delicada cirugía ¿Cuál es su estado de salud?

Jorge Belaunde, más conocido en el ambiente del espectáculo como Koky Belaunde, reveló que no tuvo un buen inicio de año este 2024 pues tuvo complicaciones de salud el primero de enero, por lo que tuvo que ser llevado de emergencia a un centro de salud, donde fue operado ya que su vida corría un grave riesgo.

El famoso maquillador comentó que tuvo que ser internado de emergencia en el Hospital III angamos Suárez debido a una dolencia.

A detalle, Koky narró que se encontraba compartiendo una cena familiar la madrugada del primero de enero, cuando repentinamente empezó a sentir fuertes dolores abdominales, por lo que se retiró a su domicilio, pero tu malestar no hizo más que empeorar.

"Al amanecer me dieron manzanilla con anís para el dolor de estómago. Tanto era el dolor que me fui a mi departamento en Miraflores y mis familiares me llevaron al policlínico de EsSalud en la avenida Angamos recién en la noche del primero de enero", expresó en maquillador.