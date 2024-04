Mario Hart y su INSÓLITO mensaje tras cumplir 7 años de relación con Korina: "Me siento secuestrado"

Mario Hart vuelve a remecer la farándula nacional tras no dudar en dar a conocer sus mejores secretos y consejos a sus seguidores para que puedan tener una buena relación como la suya, ya que celebra 7 años al lado de Korina Rivadeneira. Sin embargo, impactó a todos al decir que se siente "secuestrado".

A través de sus redes sociales, la modelo y actriz venezolana compartió un video donde Mario aparece dándole un beso y siento detallista con ella mientras explica cómo pueden tener una bonita relación como la suya.

En el mensaje, el piloto de automóviles recalcó que el amor que siente hacia Korina se ha fortalecido con el tiempo, a pesar de los desafíos que han enfrentado años atrás.

"Hoy estamos cumpliendo 7 años de matrimonio increíble y quiero aprovechar este video para darles algunos consejitos para tener un matrimonio soñado (la sube al carro). Regla número uno, ser caballeroso y detallista", empieza a decir Hart.

Luego, fiel a su estilo, sorprende al recalcar que siente que son "7 años secuestrado" y explica el motivo de sus palabras, que dejaron impresionados a todos en su cuenta de Instagram.

"Siete años secuestrado. Por favor, necesito ayuda, ya no sé qué hacer. Me obliga a ver películas con ella todos los días. Me explota todos los días pidiendo que le haga masajes. No me deja salir con mis amigos, esto es insostenible", comenta con una sonrisa, ya que se trataría de una peculiar broma.