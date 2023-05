La Pánfila revela que tuvo un affair con Carlos Vílchez: "Se me hacía interesante"

09/05/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

María Victoria Santana, también conocida como "La Pánfila", admitió haber tenido encuentros casuales en el pasado con el presentador de televisión Carlos Vílchez, quien trabajaba en el programa "Mande Quien Mande". La actriz elogió el carisma del humorista y lo consideró un hombre interesante, pero señaló que actualmente solo mantienen una relación de amistad y le desea lo mejor en su relación actual.

La Pánfila confiesa que salió con Carlos Vílchez

La artista había puesto en aprietos a la popular "Carlota" al insinuar que había tenido un romance con ella. Esto fue confirmado en una entrevista con el periódico: "Carlos me pretendía hace ufff... Me 'jalaba' (en su carro) hasta mi casa, pero ahora solo es un gran amigo y lo admiro un montón", expresó.

Relató que todo sucedió cuando trabajaba en "Lima limón", un programa que conducía junto a Laura Huarcayo. Añadió que esta asociación no duró mucho tiempo y tuvieron que tomar caminos separados.

"En mi caso, por temas de estudio (...). Hemos salido unos meses. A mí sí me llamaba la atención, pero ya luego pasé a otro canal y dejamos de coincidir", agregó.

¿Qué piensa La Pánfila sobre Carlos Vílchez?

La afirmación de La Pánfila fue que ella lo considera un señor respetuoso. "Es inteligente, a mí se me hacía interesante", relató. "Sigue igual de amable, es muy caballero conmigo, me cae bien y nos llevamos súper. Dice que ahora está tranquilo y me alegro por él", añadió en su declaración.

La Pánfila afirmó que el comediante la está ayudando a promocionar "Mamá con huevos", su obre de teatro, sin tener ninguna obligación. "Me felicitó porque le encantó el nombre de mi obra, que irá hasta el 14 de mayo en el Teatro Mocha Graña de Barranco", finalizó.

Asimismo, se refirió sobre la nueva relación de Carlos Vílchez con Melva Bravo. "Dice que ya colgó los chimpunes, que está tranquilo y me alegra por él".

¿Por qué terminaron las 'saliditas'?

La actriz cómica María Victoria Santana relató que fue en el año 2010 cuando comenzaron a salir y que después de un corto tiempo, dejaron de verse debido a razones laborales. Según dijo, ella empezó a estudiar y el comediante tenía compromisos en el canal donde trabajaba.

La Pánfila expresó que, aunque ambos siguieron adelante con sus vidas, mantiene comunicación con él y tiene buenos recuerdos. En 2019, la actriz se convirtió en madre y se siente muy feliz por ese logro.