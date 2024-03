La Uchulú perdió DEFINITIVAMENTE el viaje a Cancún que ganó en 'La casa de Magaly': ¿Qué pasó?

La Uchulú se convirtió en uno de los personajes más populares del reality 'La casa de Magaly', por lo que se convirtió en ganadora de un viaje a Cancún con todos los gastos pagados. Sin embargo, la influencer ha perdido definitivamente la oportunidad de canjear el premio y en esta nota te contamos porqué.

En una pasada entrevista, Etza Wong comentó que podía ser efectivo su premio hasta marzo del 2024. No obstante, está fuera de la fecha límite por lo que ya no podrá canjear su viaje a Cancún México.

La dueña de 'Bechitos Restobar' contó en una nueva entrevista, con un conocido medio local, que actualmente se encuentra enfocada en su faceta como empresaria, por lo que decidió dejar el viaje a Cancún en segundo plano.

"(Uchulú, el año pasado te ganaste un viaje a Cancún tras participar en La Casa de Magaly y me contaste que tenía hasta marzo para viajar. No he visto que te hayas ido a Cancún. ¿Qué fue con eso?) El premio solo era válido hasta el mes de marzo", comentó a El Popular.

Enseguida contó que no pudo hacer efectivo el premio porque tenía pendiente muchas cosas de trabajo y sus tiempos se cruzaron. Además, dijo que no podía regalar o sortear el pasaje ya que estaba a su nombre y la empresa quería que viaje exclusivamente ella para hacer publicidad con su imagen.

"La empresa que proporciona los pasajes desean contar con mi imagen. Ya en alguna oportunidad iré a Cancún pagando mi pasaje pero con un poco más de tiempo. Con sinceridad he estado trabajando en lo de Bechitos Restobar dos meses, me he estado recuperando de mi operación y son varios meses que no he podido hacer muchas cosas. Luego he tenido reuniones de trabajo y he estado pendiente de la construcción de la casita de mi mamá", agregó.