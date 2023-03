¿Gabriela Serpa tiene un romance con Alfredo Benavides? Esto respondió la actriz cómica

Gabriela Serpa es una de las integrantes más resaltantes del programa cómico "JB en ATV". Hoy, la modelo está siendo vinculada con el comediante peruano Alfredo Benavides, esto debido a la cercanía que proyectan en la pantalla.

Gabriela Serpa puso fin a los rumores de un romance con Alfredo Benavides. Según la actriz cómica, solo existe un vínculo amical con el humorista, y que la química que tienen se debe a que vienen trabajando juntos desde hace varios años.

Gabriela Serpa se encuentra muy interesada en conseguir al amor de su vida. Por ello, la actriz cómica reveló que descargó la aplicación de citas, Tinder. Asimismo, dijo que prefería mil veces tener una relación estable que una esporádica.

"Me bajé Tinder. Tuve la oportunidad de salir con un italiano. Cuando bajé la aplicación, lo hice porque eran tres años que no salía con nadie, pero luego me bloquearon la cuenta. Cuando son personas conocidas, la gente piensa que no eres tú y pueden pedir que te bloqueen, eso me pasó y ya no puedo entrar a Tinder", reveló.