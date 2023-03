¿Makanaky realizará eventos en discotecas limeñas tras confesar violación? Esto dijo el tiktoker

Makanaky continúa en el ojo de la tormenta tras confesar que violó a una menor de 15 años cuando estaba en el colegio. El tiktoker volvió a generar portadas luego de que una discoteca ubicada en Ate anunciara su presentación, pese a las investigaciones en su contra. Sin embargo, el supuesto violador parece haber cambiado de opinión.

La discoteca Holiday, ubicada muy cerca del Óvalo Santa Anita, indignó al anunciar a Makanaky como artista invitado para que realice una presentación en el local, pese a que la Fiscalía abrió una investigación en su contra tras confesar que violó a una menor de edad.

El tristemente célebre Makanaky cambió de opinión. A través de sus redes sociales, Einer Gilbert Alva León publicó una historia de Instagram donde anunció la cancelación de sus shows.

Makanaky cancela shows

Magaly Medina comentó en su programa espectáculos sobre la confesión de Makanaky en el canal de YouTube de Jonathan Maicelo. La popular 'Urraca' expresó todo su repudio hacia este personaje que se hizo viral en TikTok.

Tras escuchar las palabras de la conductora de televisión, el tristemente célebre Makanaky se enorgulleció de haber sido criticado por Magaly Medina y pidió que lo invite a su programa.

"Gente, yo quería que Magaly me saque y me destroce y hable cosas de mí. Cara de marciano me ha dicho creo, quería que me destruya y lo logré, causa. Es un logro más para mí. Buena Magaly, invítame a tu programa pe' causa", expresó.