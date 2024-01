La vez que Ernesto Pimentel sacó a Shakira de una discoteca para disfrutar juntos de una hamburguesa

Shakira ha brillado con recientes éxitos como 'Acróstico', 'Te felicito' y 'TQG', cosechando premios notables, incluyendo el codiciado Michael Jackson Video Vanguard Award en los MTV Music Awards más recientes. Sin embargo, detrás de la fama y los galardones, se esconde una curiosa anécdota que involucra al conductor Ernesto Pimentel, quien, en la década de los 90, sacó a la estrella colombiana de una discoteca para satisfacer su hambre con una simple hamburguesa.

En una entrevista para el programa 'Estás en todas', Ernesto Pimentel compartió cómo tuvo la oportunidad de conocer a Shakira por primera vez en los años 90. La conexión entre ambos fue tan fuerte que el conductor fue invitado al lanzamiento del álbum de la cantante colombiana en la discoteca Dragón en Miraflores.

A pesar de que en la discoteca ofrecían alimentos, Pimentel notó algo peculiar en Shakira durante el evento. Aunque la estrella le confesó al conductor que tenía hambre, se abstuvo de probar cualquier bocado debido a restricciones contractuales. Ernesto, sorprendido por esta situación, decidió tomar cartas en el asunto.

"Cuando Shakira llega a la presentación de su disco (en la discoteca) y me dice 'tengo hambre', to le dije que comiera, pero me respondió 'no puedo, por contrato me pesan'", contó Ernesto.