¡Terrible! Robotín fue hospitalizado de emergencia por infección testicular a causa de la diabetes

27/03/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

En su peor momento. Alan Castillo, conocido en el ambiente artístico como 'Robotín', fue hospitalizado de emergencia tras presentar una grave infección en la zona testicular a causa de la diabetes descontrolada que padece. El humorista reveló que está recibiendo tratamiento, debido a los fuertes síntomas que ha tenido.

como se recuerda, hace unos días comentó que tuvo que poner un alto en su trabajo, debido a que su salud se había visto resquebrajada a causa de su enfermedad. Mencionó que actualmente su mal ha avanzado, porque no le dio la atención necesaria a tiempo.

Es hospitalizado de emergencia

A través de sus redes sociales, 'Robotín', preocupó a todos sus seguidores al contar que tuvo que ser hospitalizado de emergencia tras presentar una fuerte infección testicular a causa de su diabetes.

" Me hospitalice debido a la diabetes descontrolada que hizo que me dé algunas infecciones en el cuerpo, sobre todo en la parte testicular. (Tengo) Empañamiento de vista, fiebre, mareos, etc. Mi glucosa está en 350 y ya me están poniendo insulina", sostuvo en su cuenta de Instagram.

Pese a su estado, Alan Castillo confía en su pronta recuperación. "Saldremos de esta y Robotín regresará con el doble de fuerza y ánimos", dijo.

¿Cuándo fue diagnosticado de diabetes?

De acuerdo a lo que manifestó recientemente, Alan Castillo 'Robotín', fue diagnosticado de diabetes en el 2017, luego de cometer excesos en su alimentación:

"Yo tengo diabetes desde hace años. En el 2017 me diagnosticaron y lo sabían las personas allegadas a mí, como mi familia y algunas amistades. La diabetes ha cambiado mi vida, sobre todo en el estilo de la alimentación. Ya no puedo tomar gaseosas, energizantes, ají ni alimentos en grasa. Me excedí en estos años y ahora estoy pagando los platos rotos", mencionó.

Por ello, hace unos días, contó que esta enfermedad está avanzando en su organismo y su estado ha tenido ciertas complicaciones, pues tiene infección testicular: "Estoy con inyecciones a la vena ya por 3 días pero el dolor no se va. Ni dormir me deja, sigo haciendo chequeos para ver con exactitud lo que me aqueja", dijo.

Asimismo, digo que su estado emocional afecta en gran medida a su enfermedad:

"Cuando aumentan mis preocupaciones y se sube la glucosa, hace que uno decaiga anímicamente y el cuerpo lo percibe. Es un poco complicado porque el hígado y el riñón se deterioran, ya que algunos alimentos no llegan a pasar y empiezan los reflujos", lamentó.

Finalmente, 'Robotín' contó que ha sido hospitalizado de emergencia a causa de su diabetes, pero confía en que pronto se recuperará.