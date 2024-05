¡Lamentable! Víctor Angobaldo pide con urgencia trasplante de riñón: "Mi vida se acorta"

El afamado promotor de eventos, Víctor Angobaldo, quien saltó a la fama gracias a Magaly Medina en el año 2009, atraviesa un terrible momento debido a que se encuentra delicado de salud.

Durante una reciente conferencia de prensa, el empresario reveló que su vida se está acortando, debido a una enfermedad que padece en el riñón, por lo que requiere un trasplante urgente.

Víctor Angobaldo espera que pronto le puedan realizar el trasplante de riñón que necesita, pues dijo que su vida depende de eso.