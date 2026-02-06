Médicos que abandonaron el Hospital de Ventanilla para ir a discoteca podrían ser SUSPENDIDOS por el CMP

06/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tres trabajadores de salud del Hospital de Ventanilla se encuentran en el centro de la polémica luego de darse a conocer que abandonaron su guardia para irse a una discoteca en pleno horario laboral. Fueron cuatro horas donde estos profesionales dejaron a su merced a decenas de pacientes que se atienden a diario en este nosocomio.

Se abrirá un proceso disciplinario

Sobre este tema, Exitosa conversó con la secretaria de formación ética y deontológica del Colegio Médico del Perú (CMP), Sonia Indacochea, para conocer más detalles de las sanciones que podrían darse sobre los implicados José Alonso Jara Andavisa, Dante Manrique De Lara y Piedad Guerra Valverde.

La autoridad del CMP indicó que lo primero que se hará es abrir un procedimiento disciplinario para determinar su responsabilidad por este hecho y para saber exactamente los puntos del reglamento que infringieron al abandonar su guardia.

"Se abrirá un procedimiento ético disciplinario y ese procedimiento consiste en que el caso pasa a un comité de ética, en este caso del Callao donde ocurrieron los hechos, ahí hay un grupo de médicos con experiencia en estos procesos, se ubica que falta al código de ética que tenemos han infringido los médicos", indicó.

🔴🔵#ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | En diálogo con Exitosa, la secretaria de formación ética y deontológica del Colegio Médico del Perú (CMP), Sonia Indacochea, indicó que los tres profesionales de salud que abandonaron el Hospital de Ventanilla para irse de fiesta afrontarían un proceso... pic.twitter.com/dRNJlbCSBp — Exitosa Noticias (@exitosape) February 6, 2026

A su vez, reveló que cada uno de los trabajadores de la salud conocen al detalle el código disciplinario que rige dentro del Colegio Médico el cual deben acatar al pie de la letra.

"El artículo 8 indica que cada médico debe conocer y acatar las normas institucionales de donde trabaja y el artículo 19 que consiste en que el médico debe ser respetuoso de su horario de trabajo", agregó.

Serían suspendidos

Una vez que el proceso llegue a su fin, este comité determinará cual será el castigo contra los tres profesionales de la salud que tuvieron este comportamiento. Las sanciones irán desde una amonestación, hasta la suspensión temporal y hasta la expulsión definitiva. Eso sí, la funcionaria indicó que los implicados podrán seguir trabajando mientras dure la investigación.

"Una vez que detectan, confirman y evalúan, escuchando a ambas partes, el comité de ética de decide dar las sanciones y a que artículos corresponde. Para eso existe una guía de sanciones que ya está escrito. Las sanciones varían entre amonestación pública, privada, suspensión por un número de meses o años o la expulsión de la orden misma", finalizó.

