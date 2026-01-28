Detonan artefacto explosivo contra escuela de fútbol en Carabayllo: Niños en peligro tras atentado

28/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Delincuentes detonaron un artefacto explosivo en la puerta de una escuela de fútbol, ubicado en el colegio ENACE en el distrito de Carabayllo. Un hecho que demuestra el nivel al que ha llegado la criminalidad en el país y genera preocupación entre padres de familia.

Atacan escuela de fútbol

El ataque se habría registrado cerca de las 1:30 a. m. sorprendiendo a los residentes de la zona y llenándolos de temor, así como a los padres de familia de los menores de edad que acuden hasta este lugar para practicar deporte.

Se trataría de un atentado producto de un acto extorsivo contra la escuela deportiva ADESAC fútbol, pues estarían recibiendo amenazas para verse obligados a realizar un pago a sujetos con el fin de no sufrir más atentados.

Como resultado de la explosión, solo se registraron daños materiales, los estragos de lo sucedido se ven reflejados en un hueco y dobles en la puerta metálica del local.

Niños en peligro

Esta sería la primera advertencia para el negocio, mientras que los vecinos se encuentran preocupados por la seguridad ante el incremento de ataque criminales.

"No tenemos apoyo de nadie ahora vivimos un desgobierno, no tenemos apoyo. No se puede vivir como antes que vivíamos en paz, ahora no se puede salir ni siquiera al parque porque de un momento aparecen y disparan acá en el parquecito", contó una vecina preocupada por la seguridad.

Por su parte, padres de familia se encuentran consternados y preocupados por la seguridad de los niños que acuden a este centro deportivo a recibir clases.

"Están en peligro por su puesto que si, a veces yo vengo y son chiquitos, pequeñitos de 6, 7 años para hacer su deporte imagínese", señaló.

A consecuencia de los sucedido, la escuela deportiva ha decidido suspender sus servicios temporalmente hasta que se avancen con las investigaciones en la comisaría de Santa Isabel. Pese a ello, los vecinos y padres de familia se encuentran sumamente preocupados.

