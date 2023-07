Leslie Shaw no olvida infidelidad de Mario Hart: ''Soy bien rencorosa''

Leslie Shaw no se guardó nada cuando le preguntaron por su expareja, Mario Hart, quien años atrás le fue infiel con la modelo Olinda Castañeda durante un viaje que realizó al norte del país.

Las cámaras del programa ''Magaly TV, La Firme'' aprovecharon que la cantante nacional se encontraba en un evento y no dudaron en consultarle acerca de Mario Hart, ocasionando que se le borre la sonrisa del rostro.

El reportero de Magaly Medina le preguntó que pasaría si es que en algún momento ella se cruza por calle con el piloto de autos, obteniendo una tajante respuesta por parte de la intérprete de ''Piscis'', quien parece no olvidar la infidelidad de Hart.

Recordemos que, Leslie y Mario eran considerados como una de las parejas más polémicas de la farándula peruana; sin embargo, la relación terminó mal debido a la infidelidad provocada por Hart, la cual se conoció a nivel nacional.

En un video que publicó a través de su cuenta oficial de Instagram, la artista nacional se refirió al dúo que hizo con el conductor de ''Mande quien mande'', Mario Hart, cuando ambos eran pareja, considerando a dicho momento como ''el más humilde'' dentro de su trayectoria como cantante.

"Definitivamente mi momento más humilde", escribió Leslie Shaw al momento de compartir el video en el que canta las estrofas de la canción que hizo con Hart.

Inmediatamente, el video publicado por Leslie Shaw se volvió viral y recibió el apoyo de sus seguidores, quienes aseguraron que si se trató de su momento más humilde.

"¿Confirmamos todos?", "Pero no puede negar que es una buena canción", "Pero a mi me gustó tu momento más humilde", "Errores que se cometen", "A todas nos paso, hermana", "Fría de frías", "No le digas eso a mi causa Mario Hart", "Repito no fue humilde, fue tu momento más humillante", fueron algunos comentarios que dejaron los usuarios en su publicación.