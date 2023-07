Magaly envía mensaje a Greyssi Ortega tras dejarla con pasajes en mano: "No nos hagas perder el tiempo"

Greyssi Ortega ha vuelto a las portadas de los medios de comunicación tras pedir ayuda para volver a Perú por supuestamente pasar un mal momento con Ítalo Villaseca. Según reveló Magaly Medina, le pidió ayuda a ella y su producción, pero después los dejó con los pasajes en blanco.

Magaly aclaró en su programa del 11 de julio, que tras ser alertada de que la hermana de Milena corría peligro en Estados Unidos, decidió ayudarla y le compró 4 pasajes para ella y sus tres menores hijos, esto con ayuda de su producción.

Asimismo, la producción de la pelirroja intentó comunicarse en más de una oportunidad con Greyssi para poder comprar los pasajes, pero contaron que faltando un día, esta dejó de responder, presuntamente porque se habría reconciliado con el padre de sus hijos.

Ante esto, Magaly mostró y molestia y comentó que a veces sería mejor cree en la palabra de su hermana. "Ahorita quién sabe si tengamos que ponernos el corazón duro y pensar en lo que nos dijo Milena aquella vez".

Magaly envió un último mensaje a Greyssi, tras suponer que nuevamente se habría reconciliado con Ítalo Villaseca.

Magaly Medina reveló la llamada que Greissy Ortega tuvo con uno de sus reporteros, en la cual la colombiana confiesa que encontró unas conversaciones fuera de lugar en una de las redes sociales de su esposo.

"A él (Ítalo) no le gusta que yo le reclame nada [...] Estaba buscando a una mujer por Instagram, yo lo vi, yo no soy loca. No es la primera vez acá ya le encontré conversaciones en ingles, obviamente me ha tocado traducirlo [...] Los antecedentes ya venían arrastrando, yo me he quedado callada", reveló.