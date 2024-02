Luciana Fuster deslumbra con su pasarela en bikini en la New York Fashion Week: "Cumplí un sueño"

Luciana Fuster sigue cosechando éxitos luego de su triunfo en el Miss Grand International. Esta vez, la modelo deslumbró a decenas de personas con una infartante pasarela en bikini en la New York Fashion Week (NYFW), evento al que fue invitada por un diseñador emergente.

Cómo se recuerda, la modelo estuvo en Lima hace algunas semanas para pasar las fiestas de fin de año con su familia y su novio Patricio Parodi, luego viajó a Estados Unidos para celebrar su cumpleaños y posteriormente retomó sus labores como reina de belleza, lo cual incluía caminar por las pasarelas de NYFW.

A su llegada a una de las pasarelas más importantes del mundo, se reencontró con la Miss Grand USA, Stephanie Marie, donde no solo compartieron la pasarela, sino el lente de las cámaras. Mientras tanto, Jessica Newton, directora del Miss Perú, invitó a ver el desfile de Luciana.

La Miss Grand internacional utilizó su cuenta de Instagram para mostrar sus dos pasarelas. En la primera, Luciana aparecía con un bikini en color verde encendido, mismo que acompañó con un gorro plateado y una espectacular pasarela moviendo sus carreras de una forma muy sensual.

El segundo look que usó era más atrevido ya que fue un bikini en color fucsia que dejaba poco a la imaginación. Una vez más, la reina de belleza se llevó la atención y todas las miradas de los asistentes luciendo una figura espectacular y una pasarela perfecta.

"Que felicidad siento y no me la quita nadie (...) Cumplí un sueño más y no saben lo feliz que estoy", escribió la modelo en sus redes sociales junto a los videos de sus pasarelas.