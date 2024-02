Luciana Fuster agradece a su madre por su triunfo en el Miss Grand: "Le debo todo, siempre me apoyó"

Luciana Fuster se ha convertido en toda una celebridad en el continente asiático después de coronarse como la nueva Miss Grand International y en una reciente entrevista agradeció a su madre por haberla apoyado en todo momento; además, contó que tendrá una gira por el norte del país.

La modelo llegó al Perú hace poco más de un mes con el objetivos de pasar las fiestas de fin de año junto a su familia y su novio Patricio Parodi, con quien luego viajó a Estados Unidos para celebrar su cumpleaños.

Ahora que sus vacaciones terminaron, Luciana se propone a retomar su agenda laboral y empezará una gira por varios lugares del norte del Perú y promete llevar servicios digitales de última generación para los hogares de la región.

La modelo fue consultada sobre qué le diría yo de 6 años y resaltó que siempre se ha sentido lo suficientemente capaz de crear sus propias oportunidades; además, brindó un mensaje para las niñas de esa edad.

"Siempre me dije que 'mi vida es la que yo me voy a crear' porque siempre tuve esa convicción", agregó.

Finalmente, fue consultada sobre quien fue la persona que más influyó en su vida y en ese momento no dudó en decir que su madre es quien la apoyó en todos sus proyectos.

"En mi caso, si no hubiera tenido a mi mamá, probablemente no hubiera hecho ni la mitad de las cosas que he querido hacer en la vida. Ella siempre me apoyó y está conmigo todo el tiempo. A mi mamá le debo todo"", concluyó.