Madonna sorprende al interrumpir entrevista y llamar a Tokisha para interpretar en vivo "La Isla Bonita"

06/06/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

A veces suceden cosas inesperadas, como escuchar a Madonna interpretar "La Isla Bonita" en el programa "La Resistencia" y pedirle a David Broncano zumo de piña. Esto ocurrió durante la entrevista a la cantante Tokisha.

Madonna llama a Tokisha durante entrevista

David Broncano recibió a la artista urbana dominicana en una entrevista que siguió el estilo desenfadado del programa. Durante la conversación, Tokisha recibió una llamada telefónica que decidió contestar. Para sorpresa de todos, era nada más y nada menos que Madonna, la reina del pop.

El público se volvió loco y la reina del pop incluso se animó a cantar uno de sus grandes éxitos, "La Isla Bonita". Pero eso no fue todo, David Broncano habló con ella y le preguntó si conocía el programa, a lo que Madonna respondió: "sí, he escuchado sobre ello, sí. Pero nunca me has invitado a tu programa".

David Broncano contestó que "Si quieres estás invitada. Te pago el vuelo, el hotel, te daré un masaje en la cabeza, te haré hasta un zumo de papaya". A lo que la intérprete de "Like a Virgin" respondió que "prefiere de piña... Puedes pedir lo que quieras cuando vengas". "Okay, eso es lo que me gusta escuchar de un hombre".

La relación de Tokisha y Madonna

La cantante dominicana Tokischa, reconocida mundialmente por besar a Madonna, habló durante una entrevista acerca de su relación con la icónica artista.

La talentosa artista dominicana, quien ha alcanzado la fama con sus canciones de contenido sexual y colaboraciones con Rosalía y J Balvin, ofreció una entrevista al programa "Despierta América de Univisión".

Cuando los periodistas le consultaron sobre el beso que compartió con la estrella estadounidense, Tokischa respondió: "Las amigas que se besan son la mejor compañía", haciendo referencia a la letra de la canción "Linda", que grabó a dúo con Rosalía.

"Nosotras nos besamos porque sí. ¿Por qué no?", dijo Tokischa mientras contó que tiene con Madonna una relación de amistad que se dio a través de la música. "Tenemos una amistad. Estamos relacionadas. Estamos creando música. Estamos colaborando y nos caemos bien", aclaró.

Tokischa no dio una confirmación sobre su relación sentimental con la intérprete de "La Isla Bonita", pero tampoco la descartó. "Me agrada, ella me gusta. Yo le agrado, yo le gusto, y tenemos una buena conexión. Eso es romántico, es bonito, estamos teniendo un momento dulce, bonito". Concluyendo su declaración, expresó su admiración hacia Madonna.