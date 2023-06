Claudia Serpa golpea ''Chikiplum'' tras intentar propasarse con ella en pleno programa

La cantante y modelo Claudia Serpa, fue una de las invitadas al programa de YouTube ''La casa de la comedia'', para actuar junto Dayanita; sin embargo, fue víctima de un incómodo momento provocado por el popular ''Chikiplum''.

Duramente uno de los segmentos del show, el comediante ''Chikiplum'' se acercó a la modelo para jugarle una broma, pero tal parece que se le pasó la mano al momento de tocarla, lo cual provocó que ella reaccione y le propine un golpe.

Seguidamente, Danny Rosales, respaldó la acción de la modelo, pues también hizo lo mismo con el cómico. Este hecho si fue destacado por parte de lo9s usuarios que se encontraban viendo el video.

A pesar de que el programa continuó su curso con normalidad, los seguidores no pasaron desapercibida esta situación y criticaron al cómico por lo que había hecho.

"Una cosa es broma y otra mañosería", "La cara de Claudia es bien notoria. Eso no estaba en el libreto", "Él se está pasando desde hace varios programas", "Ya fue ese show", "Se le notó bastante incómoda", fueron algunos de los comentarios que dejaron los seguidores tras el incómodo momento por el que pasó la cantante.

A pesar de que en algún momento trabajaron juntas, esta vez, la comediante Dayanita, se mostró incómoda tras la llegada de Claudia Serpa al programa y se mantuvo visiblemente distante de ella durante las grabaciones del programa ''La casa de la comedia''.

La cantante y modelo, aseguró que todavía continúa soltera y además, se encuentra enfocada en su carrera como artista, pues viene trabajando en ello desde hace mucho tiempo sin la necesidad de hacer algún tipo de escádalo.

"Todavía sigo soltera, pero creo que se debe a que no podría darle tiempo de calidad a otra persona. Si en el camino me enamoro sería chévere. No estoy buscando nada, simplemente estoy enfocada en mi carrera. Mi primer amor es mi carrera", comentó Claudia.