¿Reconciliación? Ethel Pozo evalúa disculpar a Natalie Vértiz con una condición: "Yo no perdono"

Ethel Pozo utilizó la más reciente edición de 'América Hoy' para expresar su enojo por los comentarios de su examiga Natalie Vértiz. La conductora de televisión se mostró muy enfadada con la modelo y afirmó que han terminado su amistad después de varios años. Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de perdonarla con una única condición.

Recordemos que la batalla mediática entre ambas comenzó luego que Natalie Vértiz dijera que le parece gracioso que Ethel Pozo se sorprenda con la casa de Jefferson Farfán, cuando ella tiene una vivienda igual.

Además, dejó entrever que la hija de Gisela Valcárcel tiene el suficiente dinero para hacer un viajes de lujo, refiriéndose específicamente a Disney.

"Oye bien graciosa Ethel, cómo se sorprende con la casa de La Foca, cuando su casa es del mismo tamaño, creo (...) He estado escuchando a Ethel que no va a Disney, que no paga fast pass, claro que paga, ella paga mega pass, pasa directo en las filas de Disney", dijo Natalie.

Este comentario molestó mucho a Ethel, quien le respondió duramente a la modelo en su programa, tildándola de mentirosa y dio por terminada su amistad con Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi, su esposo.

"No me ha gustado que mienta de esa forma, más aún viniendo de alguien que ser mi amiga hasta el sábado. Yo he compartido seis años de trabajo con Yaco y Natalie", sentenció.

Después que Ethel Pozo descargue su furia contra Natalie, Jean Paul Santa María quiso poner paños fríos a la situación y le aconsejó que ambas arregles su situación por la amistad que tienen desde hace unos año: "Ojalá que puedan enmendar esto y arreglar su amistad".

Sin embargo, la hija de Gisela Valcárcel dejó en claro que no será sencillo que se amiste con Ethel.

En una entrevista para un medio local, Yaco Eskenazi fue consultado sobre las recientes declaraciones de Ethel Pozo donde aseguró que su amistad con el exintegrante de 'Esto es Guerra' había llegado a su fin.

"Yo no creo que las amistades se puedan romper así de fácil, cuando hay un sentimiento de por medio, entre dos personas que han sido amigas, no es como 'bueno, no me gustó lo que hiciste, ya no quiero ser tu amigo'. Yo no veo las amistades así, pero si las otras personas ya no quieren ser mis amigos, tengo suficientes amigos en el mundo", indicó para Trome.