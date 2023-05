Magaly se burla Ethel Pozo por salir al aire en pijama: "Porque la exponen al ridículo público"

02/05/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

No pudo con su genio. Magaly nuevamente tomó unos minutos de su programa para hablar sobre el magazine "América hoy", y en especial sobre Ethel Pozo, pues el día de ayer la hija de Gisela Valcárcel y sus compañeros de conducción aparecieron en pijama para presentar el programa, diciendo que el motivo de esa vestimenta fue por el feriado por el Día Mundial del Trabajador.

La popular urraca empezó diciendo que como es posible que los conductores aparezcan en pijama y que Ethel use una pijama que no le favorece.

"Cómo le hacen ese daño a Ethel Pozo. Está bien que aparezcan hoy por feriado, que quieran dársela de creativos apareciendo en pijama (...) Pero miren el pijama que le ponen, cómo le van a poner un pijama que no le favorece en nada, pobre. ¡Qué es eso por Dios!, para que la exponen al ridículo público; le exponen al escarnio público, después no quieren que la critiquen, entonces no te aparezcas así", empezó diciendo la conductora de "Magaly TV la firme".

Luego apeló al sentido común de su productor, pidiendo que porfavor le pongan algo que le favorezca, y hasta pidió que intercambie ropa con Edson Dávila. mas conocido como 'Giselo'.

"Ahí los conductores no pesan nada, pero ya pues el productor, 'miras a tu conductora así y le dices: sabes qué mamita, mejor intercambia la ropa con Giselo, porque te disimula más", sobre todo habría que quitarle esos zapatos de payaso. Hasta la urraca se ve mejor con esa camisa floreada. Al menos pónganle un blue jean y un polo que la haga ver bien", finalizó la urraca.

¿Ethel Pozo de lanzará como cantante?

La hija de la popular "Señito", Ethel Pozo, fue vista en un conocido establecimiento de canto, donde uno de sus fanáticos que estaba en el lugar, la grabó mientras entonaba un conocido tema de la banda Pimpinela. La noticia fue compartida por el presentador de "Amor y fuego", Rodrigo Gonzáles, más conocido como 'peluchín'.

El video que fue publicado hace unas horas en la cuenta oficial de Instagram de Rodrigo Gonzáles, muestra como Ethel Pozo canta al lado de un grupo de amigos, cabe resaltar que la canción fue compartida con la actriz Natalia Salas.

"La todologa. ¡La administradora, productora, comunicadora, psicóloga, desanimadora, actriz y abogada ahora también la pega de cantante!" escribió peluchín sobre el mencionado clip.