Magaly sobre el ingreso de Valeria Piazza a "América hoy": "Si entraba Sofia Franco, se hubiera comido viva a Ethel"

28/04/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La periodista de espectáculos Magaly Medina no dudó en opinar sobre la reciente incorporación de Valeria Piazza al programa matutino "América hoy", ella indicó que Valeria pieza solo estaría por unas semanas, porque pronto volverían a tener en sus filas a Brunella Horna, para poder hacer público su presunto embarazo y hacer contenido con ello.

La popular 'urraca' tomó unos segundos de su programa "Magaly TV la firme" para opinar sobre el ingreso de la de la nueva conductora de "América hoy" que fue revelado el día de ayer, anunciando que Valeria Piazza pasa a ser parte del staff de conductores, junto a Ethel Pozo, Edson Dávila, Janet Barboza y Christian Domínguez.

"Si hubieran puesto a Sofía Franco, que tiene más cancha en los sets de televisión, se hubiera comido vida a Ethel. Ella hubiera desaparecido, porque entre la 'retoquitos' (Janet Barboza) y Sofía Franco la desaparecían del mapa a Ethel", empezó diciendo Magaly.

Luego se tomó unos instantes para comentar que todo habría sido planificado para que la hija se Gisela Valcárcel no se opacada en el programa. "Entonces Ethel no puede pretender traer a alguien que tenga más experiencia que ella, más dominio de escenario. Así que trae a una inofensiva Valeria Piazza, que solo tapa huequitos y que no le va a quitar el puesto a nadie", expresó.

Finalmente aseguró que Piazza no duraría mucho en el programa, pues solo estaría ocupando el sitio de Brunella Horna, en lo que esta retoma su puesto en la conducción.

"Yo estoy segura que en unas dos o tres semanas, Valeria Piazza se va a tapar otro hueco en América televisión y regresa la "baby bru". Claro pues, claro que está embarazada, y van a hacer todo el drama con el embarazo, ella se va a sentir con antojos, le van a hacer el baby shower, la quieren ahí para el drama" puntualizó la 'urraca'.

Valeria Piazza ingresa a "América hoy" como reemplazo de Brunella Horna

Valeria Piazza es la nueva conductora de "América Hoy". La modelo reemplazará a Brunella Horna luego que renunció a la conducción del magazine, debido a que se encuentra en descanso médico por problemas de salud.

Recordemos que Brunella Horna se comunicó con "América Hoy" para anunciar que se retiraba del programa porque necesitaba cuidar de su salud. No detalló en qué condición se encontraba, pero se rumorea que se trata de un embarazo.