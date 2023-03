Magaly Medina: Esta es la medida que tomó el programa de la periodista tras la muerte de su padre

24/03/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Magaly Medina no salió al aire en su programa de espectáculos debido al sensible fallecimiento de su padre, Luis Medina. La presentadora indicó a los medios de comunicación que no se encontraba bien para conducir "Magaly TV, La Firme", por obvias razones. Por su parte, la producción, a través de un comunicado, informó a todos los seguidores el día en que volverán al aire.

¿Cuándo regresará Magaly Medina a su programa?

La producción de "Magaly TV, La Firme" compartió un comunicado en el que lamenta la muerte de Luis Medina, padre de Magaly. Asimismo informó a los televidentes que el programa regresará al aire la próxima semana.

¿Cuándo regresará Magaly Medina a su programa?

"¡Estamos contigo siempre y esperamos tu pronto regreso, hasta entonces mucha fuerza! Mucha fortaleza, Magaly. Estamos contigo. A nuestro público, regresamos el lunes 27 de marzo", precisó la publicación de la cuenta oficial del programa "Magaly TV, La Firme".

ATV rinde homenaje al padre de Magaly Medina

El Grupo ATV también se sumó a la ola de condolencias que recibió Magaly Medina por el fallecimiento de su padre, Luis Medina. La presentadora de espectáculos se ausentó de su programa el pasado jueves 24 de marzo. En su lugar, el canal mostró un conmovedor video de la 'Urraca' junto a su progenitor.

"La familia del Grupo ATV expresa sus más sentidas condolencias a la periodista de esta casa televisiva, Magaly Medina Vela y hace extensiva la solidaridad y el pésame a su familia por el sensible fallecimiento de su señor padre: Luis Medina Carpio", señaló el mensaje.

En el emotivo video del Grupo ATV se muestran fotografías y videos que la conductora de espectáculos, Magaly Medina, compartía en sus redes sociales junto a su padre, Luis Medina.

Noticia en desarrollo...