¿Por qué Rosa Fuentes aún conserva fotografías junto a Paolo Hurtado en sus redes?

Tras el polémico ampay de Magaly Medina en el que se ve a Paolo Hurtado con Jossmery Toledo en situaciones comprometedoras, muchos se preguntan el por qué Rosa Fuentes aún conserva fotografías con el popular 'Caballito' en sus redes sociales. Este viernes 24 de marzo, la aún esposa del futbolista aclaró la interrogante a través de un extenso comunicado.

Rosa Fuentes compartió un emotivo y extenso mensaje en sus redes sociales. La aún esposa de Paolo Hurtado no solo evidenció su decepción frustración tras la infidelidad del popular 'Caballito', sino también explicó el por qué aún no ha eliminado las fotografías que tiene junto a Paolo Hurtado en perfil de Instagram.

Rosa Fuentes no eliminará fotos con Paolo Hurtado

La aún esposa de Paolo Hurtado, Rosa Fuentes, dejó en claro que ella era la que llevaba la relación por buen camino.

"Me siento preparada para levantarme y continuar, pues al final les cuento que la capitana del barco siempre fui yo", dijo.

Rosa Fuentes no eliminará fotos con Paolo Hurtado

A pesar de su conducta deshonrosa, Rosa Fuentes le envió los mejores deseos para Paolo Hurtado, quien le fue infiel con la exsuboficial de la Policía Nacional del Perú, Jossmery Toledo.

"A PH (Paolo Hurtado) solo me queda desearle suerte y decirle que no se puede ser tan miserable en la vida. Hoy 23 de marzo escribo el último capítulo de lo que fue mi historia, un día como hoy comenzó y también terminó", expresó.

En unas líneas de su extenso mensaje, Rosa Fuentes también dedicó unas palabras de aliento para sus hijos que tiene con el jugador del Club Cienciano, Paolo Hurtado.

"A mis hijos decirles que son el motor de mi vida y la razón principal que tengo para salir adelante, que se pueden formar castillos sin rey y aún sí todo seguirá bien, que nuestro futuro no se verá empañado por las ineptitudes de una persona que no sabía el significado de la palabra lealtad".

"A mi Rosa interior decirle que el amor que le tengo no se volverá a quebrar, que hay que reparar el alma y sostener cada pedazo que queda de mí para mí... que todo pasa. A mí familia y amigos decirles que jamás me había sentido tan querida. Gracias porque sé que no estaremos solos", agregó.