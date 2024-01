María Pía y su esposo celebran 18 años de matrimonio con romántico viaje a China: "Casarse no es fácil"

María Pía Copello y su esposo Samuel Dyer están cumpliendo 18 años de matrimonio y decidieron celebrarlo con un romántico y lujoso viaje a China. En ese sentido, la conductora de televisión compartió un reflexivo mensaje sobre la vida de una pareja después de casados y la formación de una familia.

La conductora de televisión utilizó sus redes sociales para publicar varias fotografías junto al empresario y en la descripción expresó cuánto lo ama, además de recordar todos los momentos que vivieron juntos desde que se casaron, incluyendo la llegada de sus tres hijos.

La conductora de 'Mande quien mande' también publicó muchas historias en Instagram sobre lo que fue la romántica velada que su esposo le tenía preparado por su aniversario de bodas. No obstante, resaltó que casarse y tener una familia no es cosa fácil, pero llega la persona indicada todo puede ser posible.

"Casarse no es fácil, tener hijos no es fácil, formar un hogar no es fácil, quien esté pensando en casarse porque cree que su vida va ser fácil, se equivoca. Pero cuando a tu lado está la persona que amas y que te ama, todo lo difícil se vuelve maravilloso. Todo es una aventura que pasas al lado del amor de tu vida. ¿Y qué sería de la vida sin aventura", escribió.