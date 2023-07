Marisol cuenta la vez que descubrió la infidelidad de su segundo esposo: "Casi me cuesta la vida"

Marisol es una de las cantantes de cumbia más populares del momento y hace poco brindó una entrevista a la periodista Verónica Linares, donde narró varios pasajes de su vida, entre los que destacó el momento en que decidió terminar la relación con su segundo esposo, esto debido a una infidelidad con una persona de sus orquesta.

Según contó la 'Faraona de la cumbia' al canal de YouTube 'La Linares', este suceso se afectó tanto que su carrera musical se vio resquebrajada, así como también le produjo un gran daño emocional y psicológico.

Marisol además de contar el contexto del del engaño del que fue víctima, aclaró el motivo por el que actualmente no tiene bailarinas dentro de su show musical.

"Yo me divorcio porque él me engaña con mi bailarina, es algo que yo nunca lo he dicho en televisión abierta, pero él me engañaba con mi bailarina. Cuando yo tenía bailarinas, yo me di cuenta, entonces decido no tener", dijo entre lágrimas.