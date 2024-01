Mayra Couto confiesa que se siente avergonzada de ver sus primeras actuaciones: "Me da mucha pena"

17/01/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Mayra Couto confesó en una reciente entrevista que no le gusta ver sus primeras apariciones en la pantalla chica, pues se siente avergonzada porque considera que actuaba muy mal. La actriz participó en la teleserie 'La Pre' al inicio de su carrera y luego obtuvo otros papeles en algunas producciones de TV.

La popular Grace de 'Al fondo hay sitio' tuvo la oportunidad de formar parte de la telenovela mencionada anteriormente, donde la actuación principal fue de un joven Deyvis Orosco.

"La pre fue una novela, yo era un chica escolar, de ahí salimos muchos actores que fueron a Al fondo hay sitio y gente que ahora tiene carreras grandes", expresó.

Mayra aceptó que durante su permanencia en 'La pre' su actuación no era la mejor debido a que apenas estaba ingresando a trabajar como actriz profesional. "Ahorita me da mucha pena, mucha vergüenza saber que he actuado tan mal. No sé, yo me juzgo", agregó.

Además, recordó que no sabía que hacer durante las primeras escenas que grabó. "Yo no sabía que hacer porque una cosa es estar en una clase de teatro y otra cosa, es 'tres, dos, uno, acción' o 'corte'", concluyó.

Mayra Couto se arrepiente de imponer el lenguaje inclusivo

La influencer brindó una entrevista a 'Todo se filtra' y pidió disculpas por si sus palabras confundieron a las personas que la siguen; además, explicó que cada ideología tiene su propia definición y línea a seguir.

"Tengo que hacer un mea culpa también porque creo he confundido demasiado a mucha gente, una cosa es el lenguaje inclusivo, otra cosa es feminizar las palabras, otra cosa es la expresión de género, otra cosa es la orientación sexual", comentó.

En otro momento de la entrevista, admitió que el lenguaje inclusivo le pareció ridículo en un inicio, pero con el pasar del tiempo cambió su pensamiento por las personas que conoció, a quienes considera 'amigues'.

"El lenguaje inclusivo también me pareció tonto la primera vez que lo escuché, pero luego conocí a las personas que se sienten identificadas con esa 'e', que representa a personas que no se sienten identificadas con la a o con la o. Y eso es algo que yo respeto, no le pido a nadie que lo haga", acotó.

Es así que, Mayra Couto decidió hablar de varios temas, entre ellos sobre sus primeras actuaciones, de la cuales dijo sentirse avergonzada porque no sabía que hacer.