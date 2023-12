Abuelita es usada para cargar compras en su silla de ruedas y los usuarios reaccionan: "Ya no hay respeto"

En redes sociales encontramos los casos más insólitos y polémicos, como el compartido en TikTok, donde un par de personas generaron la indignación de todos al usar a una abuelita con silla de ruedas como carga de sus compras.

Muchos muestran mucho respeto y consideración hacia las personas de avanzada edad y no dudan en tenerlas presentes en cada evento que realizan, ya sea al ir de compras, paseos familiares, entre otros. Sin embargo, algunos no piensan igual y tienen acciones lamentables sobre ellos.

En el material audiovisual, de solo 12 segundos de duración, se ve el preciso momento en que una abuelita, aparentemente, es condicionada salir a cambio de cargar las cosas que se compran, pero sobre su silla de ruedas. Según las escenas reveladas, la mujer fue cubierta casi por completo con pesadas cajas, sillas y bolsas.

Además, la mujer de avanzada edad se encontraba dormida, como si estuviera cansada de todo el trayecto que realizaron y en especial por el peso que llevaba sobre sus piernas.

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en mostrar su indignación por la escena y pidieron que los jóvenes sean más respetuosos con los abuelitos, quienes siempre tratan de apoyarlos en cada paso que dan en sus vidas.

"Parece el carrito del mandado", "literalmente no tienen madre", "así me traía mi mamá cuando estaba en silla de ruedas e íbamos al súper", "qué abusivos, vergüenza", "esa gente que se burla algún día van a llegar a esa edad", "indignante, pero la realidad de muchos adultos mayores", "al menos chambea", "escenas eliminadas de 'Coco'", "qué fuerte mana", "espero que ellos no sean tratados igual a su edad", "me reí, pero con tristeza", "qué falta de respeto", "vergüenza deberían de sentir", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.