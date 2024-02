Mayra Goñi revela el motivo de por qué terminó con Ricardo Mendoza: "No quería cachos por ahí"

La joven actriz Mayra Goñi vuelve a remecer la farándula nacional tras revelar qué sucedió realmente para decidir terminar el vínculo que tenía con el conductor de 'Hablando Huevadas', Ricardo Mendoza, ya que siempre salían juntos cada vez que ella se encontraba en Lima.

Mayra acudió al concierto de Reik para celebrar San Valentín y fue abordada por las cámaras de un programa de espectáculos y no pudo evitar ser consultada sobre su vida sentimental, en especial, conocer si realmente tuvo un romance con el comediante, dejando sorprendido a más de uno con su respuesta.

La influencer confesó que sí estuvo saliendo con Ricardo Mendoza, pero decidió no seguir más con él porque no le gustaba mantener una relación a distancia por los problemas que podrían tener más adelante al ser ambas figuras públicas y ella pasaba mayor parte de su tiempo en Miami tras radicar allí desde hace varios años.

"Estuve saliendo con él, pero obviamente, yo creo que una relación a distancia no funciona jamás, entonces para qué meterme en un problema del que voy a salir afectada, o voy a extrañar, o me voy a sentir mal, o van a haber cachos por ahí ¿quién sabe?", expresó la también influencer y cantante peruana.

Como se recuerda, Mayra decidió finalizar su vínculo a finales de noviembre del 2023, por lo cual, el comediante aseguró que mantiene una relación amical tras su ruptura con la actriz, durante una transmisión mediante su canal de YouTube: "Salíamos durante un tiempo cuando estaba en Lima y un poco antes. Hace un tiempo dejamos de salir y ahora somos patazas".

Además, Mayra aprovechó en mostrarse agradecida con el programa culinario 'El Gran Chef Famosos' por darle la oportunidad de dejar de lado las rencillas y amistarse con Ale Fuller.

"Es para una persona que no veo hace algunos años, voy a llorar... Siempre lloro, y me pongo sensible. Hace algunos años no tenemos mucha comunicación y este programa ha logrado que podamos estar juntas otra vez. Ale, esto es para ti, amiga", expresó Mayra dándole un fuerte abrazo a Ale muy conmovida, al tener la oportunidad de reconectarse con una persona que ha sido tan importante en su vida.