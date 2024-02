Jefferson Farfán: Conoce a Delany López, la sexy joven que habría salido con la 'Foquita' en San Valentín

Jefferson Farfán despertó la curiosidad de todos sus seguidores al compartir una singular fotografía por el Día de San Valentín. La popular 'Foquita' publicó, en sus redes sociales, una imagen que supuestamente mostraba cómo estaba celebrando este día de los enamorados. A partir de ese momento, sus fans empezaron a relacionarlo con la joven Delany López.

En la publicación que hizo el futbolista, aparecía durmiendo sobre la mesa de un restaurante, con un plato y una copa de champagne frente a él.

Según la cuenta de Instagram del comunicador Ric La Torre, mencionó que el nombre de la susodicha sería Delany López, alguien que al parecer también habría pasado por el programa de Magaly Medina. El influencer, compartió una serie de fotografías que revelarían ciertas coincidencias que podrían confirmar que ambos personajes sí celebraron juntos en San Valentín.

Jefferson Farfán habría salido con Delany López en San Valentín.

Esta no sería la primera vez que Delany López se vincula sentimentalmente con un pelotero. En febrero de 2021, la joven, mantenía una relación con el futbolista Alexi Gómez e incluso tienen un hijo en común. Posteriormente, visitó el programa de Magaly Medina para denunciarlo por de pensión de alimentos, y por maltrato físico y psicológico.

"Hubo una oportunidad en que él estaba mareado y le llegaron fotos de una mujer. Cuando le pedí explicaciones, me arrancó el celular y me lo tiró en la cara. Me insultó y me gritó que no tenía por qué m.. agarrar sus cosas", dijo para el programa "Magaly Tv: La firme".