¡Adiós a los escenarios! Elton John se retira oficialmente luego de más de 50 años de carrera

Después de más de 50 años de carrera, el cantante Elton John se despide de los escenarios. El artista británico ofreció su último concierto en Suecia tras una gira que inició en el 2018.

Elton John no estuvo solo en su adiós a los conciertos y a las giras mundiales, ya que miles de espectadores le acompañaban en su último show en el Tele2 Arena de Estocolmo y desde Goteborg Coldplay le realizó un tributo que representaba a toda la industria musical.

Además, para despedirse Elton utilizó uno de sus temas más históricos como es "Goodbye Yellow Brick Road" agradeciendo a todos sus fanáticos de Estocolmo por sus 52 años de carrera de pura alegría tocando música

Actualmente, el cantante inglés cuenta con 76 años, y ha sido ganador de varios premios Grammy. Él ha decidido retirarse de los escenarios para dedicarle más tiempo a su vida personal. Antes de dar su última tonada Elton John dijo que siempre llevará a todos sus fanáticos en su alma, mente y su corazón.

Con su última canción, Elton puso fin a una carrera entregada netamente a la música, asimismo, emocionó a todos sus fanáticos con unas sentidas palabras.

"He tenido la carrera más maravillosa, más allá de lo creíble. 52 de pura alegría tocando música. ¡Qué suerte tengo de hacer música! Pero ¿Saben qué? No estaría sentado aquí hablando con ustedes si no fuera por ustedes", mencionó un John emocionado.

De igual manera, destacó que la compra del material en físico de un artista, ayuda muchísimo a que parte de la música se pueda "sentir".

Finalmente, al artista inglés pidió calma para sus fans debido a que no descarta realizar algo "único" en el futuro.

"Quiero darle las gracias a mi familia, a mis hijos, a mi esposo, a todo el mundo. Me lo he ganado Y no me arrepiento esta noche. Quiero agradecer a la banda, al equipo, a todos. Los extrañaré mucho, pero los veré mucho antes de lo que piensan. Los amo chicos", finalizó.