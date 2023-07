Miguelito confirma que terminó su relación con 'Robotina': "Cometí un desliz y no me quiso perdonar"

El tiktoker Miguelito realizó la tarde de ayer un EN VIVO en la red social china, en el cual reveló que su romance con Karelys Molina, más conocida como 'Robotina', ha llegado a su fin después de dos meses. Según contó, todo fue debido a un desliz que él cometió y que Karelys no quiso perdonarlo.

En un inicio, el tiktoker, quien es conocido por sus alegres bailes, aclaró que su rúptura no tuvo nada que ver con alguna infidelidad por ninguna de las dos partes.

"Karelys y yo ya no estamos, ella decidió terminar la relación. No tenemos una relación, esto se acabó el día de hoy, no ha habido infidelidad ni por mi parte ni por de ella", dijo.