¿Matrimonio a la vista? 'Giselo' cuadra a Janet Barboza por afirmar que se casará con un hombre

19/04/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Una vez más, Edson Dávila, más conocido como Giselo, y Janet Barboza protagonizaron una tensa pelea durante la emisión de 'América hoy'. Los conductores tuvieron un fuerte intercambio de palabras a raíz de un posible matrimonio entre Giselo y su pareja.

Todo ocurrió mientras el panel del magazine matutino estaba comentando sobre la posible infidelidad de Marcelo Tinelli a Milett Figueroa. En ese momento, Edson le hizo una broma a Janet respecto a la edad, por lo que la 'Rulitos' le respondió con un fuerte comentario.

"Quiero que dejes de compararme con una situación de edad", expresó.

Fue en ese momento que Edson Dávila le recordó a Janet que en los últimos días dijo algo de él que no le gustó. "Usted ha hecho una declaración sobre mí que ha salido en todos los medios, que me voy a casar con un hombre".

Rápidamente, Janet respondió diciendo que esa noticia vino de otra fuerte: "Esa publicación salió anteayer en la revista Guapa y dice que Edson se va casar con Paolo Zevallos, yo no lo digo". Enseguida, Giselo aclaró que no tiene en mente casarse próximamente.

"¡Cómo me voy a casar! Mala información de verdad. No me voy a casar por si acaso", sentenció.

¿Qué dijo Giselo sobre el Dr. Fong?

El conductor de 'América hoy' reveló que fue en el 2020 que el doctor le escribió para hacerle una limpieza facial. Sin embargo, al darse cuenta que tenía algunos complejos con su cuerpo, lo operó en pocos días.

"Yo llegué al doctor Fong en 2020 para hacerme una limpieza facial. Él me escribe. Yo voy, converso con él y me dice si no me gustaría hacerme alguna cosita por canje, por publicidad. Yo era bailarín, tenía algunos rollitos y a los tres días ya estaba operado", contó.

Sin embargo, contó que tuvo miedo ya que nunca contó con un médico anestesiólogo. "Pasé por riesgo quirúrgico, pero me operé en el consultorio del doctor en Pershing. A mí nunca me sedó por completo, fue ambulatorio, fue lipo localizada, no tuve médico anestesiólogo", narró Edson Dávila.

Finalmente, aseguró que su hermana también se hizo una cirugía con el Dr. Fong. Sin embargo, no quedó del todo bien ya que le dio fibrosis.

Es así que, Giselo comentó que fue uno de los primeros pacientes del Dr. Fong, y ahora tuvo un enfrentamiento con Janet Barboza, dejando claro que el matrimonio no está en sus planes por ahora.