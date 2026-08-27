Ministro Juan Sheput le envía bendiciones a su expareja Vanessa Terkes en su nueva relación

27/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El ministro de Trabajo, Juan Sheput, se pronunció sobre la nueva relación de su expareja Vanessa Terkes con el empresario Milovan Radovic, luego que sean vistos oficialmente en una alfombra roja. Asimismo, el titular del sector, lejos de mostrarse incómodo por el cuestionamient, tuvo palabras de agradecimiento y le envió bendiciones a la actriz peruana.

Juan Sheput le envía bendiciones a Vanessa Terkes en su nueva relación

Durante una entrevista con El Comercio, el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, fue consultado sobre si estaba al tanto de la nueva relación de su expareja, Vanessa Terkes, con el empresario Milovan Radovic. Ambos fueron vistos en la alfombra roja de 'Los caminantes de la calle', escenario que se convirtió en el marco de su primera aparición pública como pareja.

"Si me he enterado, yo la sigo a ella. Yo soy una persona que no la veo a ella como expareja, la veo como una gran amiga, tengo muchísimo aprecio por Vanessa Terkes, es una persona realmente que tiene cualidades que mucha gente no conoce", afirmó el ministro

Sheput se refirió a la nueva relación de Vanessa Terkes y aseguró que le desea lo mejor en este momento de su vida, afirmando que al conocerla, sabe que merece la felicidad en esta etapa.

"Yo le doy mis bendiciones a Vanessa en el mejor sentido del tenuo, no como una cuestión así por cumplir, sino porque verdaderamente lo quiero así, ella se merece la felicidad, he visto que en la foto sale feliz, ojala que le vaya muy pero muy bien a la pareja, Vanessa se lo merece de verdad, es una chica extraordinaria", manifestó

Impacto de la actriz peruana en la vida del actual ministro

El ministro destacó la influencia que Vanessa Terkes tuvo en su vida personal y profesional. Señaló que su relación con la actriz lo ayudó a convertirse en una mejor persona y a desarrollar una mayor sensibilidad frente a determinadas situaciones.

"Yo no exagero cuando digo con franqueza que a mí me cambio la vida, me hizo mejor persona, yo era en cierta medida una persona indiferente ante ciertas cosas a pesar de ser político, pero ella me enriqueció como político, me llevo al plano de la ayuda social sin cámaras", expresó.

Finalmente, el ministro Juan Sheput expresó sus buenos deseos para su expareja, Vanessa Terkes en su nueva relación con el empresario Milovan Radovic. Además, sostuvo que ella enriqueció su visión como político y lo hizo mejor persona.