Mónica Sánchez sufre pérdida de su madre y se despide con emotivo mensaje: "Nos queda el amor"

26/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Esta mañana de miércoles 26 de agosto, la reconocida actriz peruana, Mónica Sánchez dio a conocer por sus redes sociales una noticia impactante en la que publicó un emotivo mensaje sobre la pérdida de su madre.

Mónica Sánchez publica el fallecimiento de su madre

Durante las primeras horas de la mañana, la actriz Mónica Sánchez publicó un mensaje de despedida junto a un video con su madre para comunicar su fallecimiento. A través del mensaje, la intérprete de novelas icónicas de la televisión narra algunas características que poseía su progenitora y que hoy, forman parte de su legado.

"Nuestra madre ha partido. Ya descansa. Nos queda el amor que nos dio, su ejemplo de vida. Su fortaleza, su perseverancia, su rebeldía, su compromiso, su terquedad, su alma de poeta, su sabiduría, su canto, su picardía, su fe y gran corazón... Un legado hermoso. Como siempre lo repetía, ¡GRACIAS A LA VIDA!", expresó la actriz Mónica Sánchez en sus redes sociales.

La madre de la actriz peruana, se llamaba Alicia Cuadros, y era una de las personas más importantes en la vida de Mónica Sánchez. En ese sentido, la progenitora de la artista quien estaba próxima a cumplir los 100 años se ve en un video junto a su hija disfrutando una tarde al aire libre.

En ese sentido, esta no sería la primera vez que Sánchez comparte momentos junto a su familia ya que, en mayo de 2023, la intérprete había realizado una publicación familiar para celebrar los 96 años de su progenitora Alicia, a quien también saludó por el Día de la Madre.

Compañeros de la actriz envían mensajes ante la pérdida

Una vez publicado el video que retrata el vínculo entre Mónica Sánchez y su madre, diversos actores peruanos que han compartido la pantalla con la exintegrante de la serie 'Al Fondo hay Sitio' se pronunciaron para darle mensajes de aliento en este complicado momento que atraviesa.

Dentro de los más destacados se encuentran, Melania Urbina, Karina Jordan, Rebeca Escribens, Carolina Cano, Maricielo Effio. Tatiana Astengo, entre otras figuras del medio artístico peruano.

Finalmente, el anuncio en redes sociales de la muerte de la madre de la actriz peruana Mónica Sánchez causa sorpresa en sus seguidores y compañeros de la carrera que le envían mensajes ante la pérdida de una de las personas más importantes de su vida.